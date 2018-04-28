Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Knaller Kuchenklassiker 2.0

sixxStaffel 7Folge 6vom 28.04.2018
Knaller Kuchenklassiker 2.0

Folge 6: Knaller Kuchenklassiker 2.0

25 Min.Folge vom 28.04.2018

Enie belebt heute die klassische Biskuitrolle wieder und verpasst ihr fruchtig-frische Beerensahne. Den Evergreen Gugelhupf macht Enie aus Zimtschnecken - getoppt mit ordentlich Butter und Karamell. Speed & Easy gemacht sind die Schillerlocken Banoffi-Art: gefüllt mit Bananencreme und übergossen mit Toffeesoße. Die "Thank You For Eating"-Bloggerin Liv Rothhaar verwandelt die Schwarzwälder Kirschtorte in luftige Windbeutel mit Kirsch-Pudding.

