Ausflug ins Grüne

sixxStaffel 8Folge 6vom 01.06.2019
25 Min.Folge vom 01.06.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes zieht es diesmal raus ins Grüne. Hier backt sie einen saftigen Bananenkuchen. Außerdem grillt Enie ein indisches Fladenbrot und serviert dazu einen würzigen Kräuterquark mit Avocado. Gemeinsam mit dem Berliner Koch Matthias Eggert bereitet sie außerdem einen Bacon Crumble auf dem Grill zu und tauscht kulinarisches Fachwissen aus.

sixx
