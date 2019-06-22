Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx Staffel 8 Folge 9 vom 22.06.2019
Folge 9: EISigartig

24 Min. Folge vom 22.06.2019 Ab 6

Enie van de Meiklokjes besucht Denise Alberts in deren Eismanufaktur in Berlin. Hier gibt es Eis am Stiel in jeder erdenklichen Variante. Enie testet die Sorten Himbeer-Zitrone und Erdbeer-Joghurt. Außerdem stellt sie neben ihren eigenen Eis-Kreationen einen außergewöhnlichen Trend aus Asien vor: Rolleis.

