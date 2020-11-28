Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 9Folge 18vom 28.11.2020
Folge 18: Schokolade gut, alles gut!

25 Min.Folge vom 28.11.2020Ab 6

Schokolade lässt die Herzen einiger Naschkatzen höherschlagen. Deshalb verrät Enie van de Meiklokjes, wie man die braune Masse in köstliche Leckereien verwandeln kann. Unter anderem zaubert sie einen saftigen Schokokuchen ganz ohne Mehl, einen Schmelzkuchen mit weißer Schokolade und ein traumhaftes Schokoladentiramisu. Außerdem bekommt Enie Besuch von Ian Baker. Gemeinsam mit dem Chef-Patissier backt sie einen Schoko-Karamell-Kuchen, der keine Wünsche offenlässt.

