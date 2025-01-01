Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Neues zum Nikolaus
25 Min.Ab 6
Anlässlich des Nikolaustages tischt Enie van de Meiklokjes besonders schokoladiges Gebäck auf. Neben knusprigen Orangen-Schoko-Keksen präsentiert sie außerdem einen süßen, aromatischen Weihnachtstee, der schnell und einfach zubereitet werden kann. Passend dazu bastelt sie kleine Teebeutel-Verpackungen, die sich zum Aufbewahren eignen. Zum krönenden Abschluss backt Enie einen essbaren Nikolausstiefel und einen köstlichen Kuchen.
Staffel 9
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
