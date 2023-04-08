Matcha Manga Cake aus ZürichJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 1: Matcha Manga Cake aus Zürich
26 Min.Folge vom 08.04.2023Ab 6
Moderatorin Sabrina Nickel macht sich in Zürich auf die Suche nach den besten Leckereien der Schweizer Großstadt. Die Finanzmetropole hält sowohl deftige als auch süße Spezialitäten bereit. So entdeckt Sabrina beispielsweise eine reine Dessert Bar und probiert fabelhafte Sandwichs to go. Außerdem taucht sie in die japanische Welt der Comickultur ein und testet einen cremigen Cheesecake.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx