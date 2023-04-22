Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 3vom 22.04.2023
Folge 3: Weißer Schokoladen-Blondie aus Nürnberg

25 Min.Folge vom 22.04.2023Ab 6

Sabrina Nickel besucht Deutschlands inoffizielle Foodtruck-Hauptstadt Nürnberg. Im Café "Sandybel", einer ehemaligen Augustinerkapelle, probiert die Moderatorin einen sogenannten "Blondie". Außerdem entdeckt sie einige lokale Spezialitäten - klassische Lebkuchen und Rostbratwürste, aber auch herzhafte und süße Frühstücksplatten und fränkische Brotzeit.

