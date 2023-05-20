Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 7vom 20.05.2023
Folge 7: Brüsseler Waffeln mit Twist

25 Min.Folge vom 20.05.2023Ab 6

Pommes, Schokolade oder Waffeln - Belgien hat einige kulinarische Exportschlager hervorgebracht. Sabrina Nickel nimmt bei ihrem Besuch in Brüssel die unglaubliche Vielfalt der Waffeln genauer unter die Lupe. Mitten in der Altstadt backt sie die landestypische Leckerei und garniert diese mit selbstgemachtem Apfelkompott. Außerdem erkundet die Moderatorin, welches Trendgebäck in einer Donut-Bäckerei neben dem amerikanischen Klassiker noch verkauft wird.

