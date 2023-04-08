Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - on Tour

Matcha Manga Cake aus Zürich

sixxStaffel 2Folge 1vom 08.04.2023
Matcha Manga Cake aus Zürich

Folge 1: Matcha Manga Cake aus Zürich

26 Min.Folge vom 08.04.2023Ab 6

Moderatorin Sabrina Nickel macht sich in Zürich auf die Suche nach den besten Leckereien der Schweizer Großstadt. Die Finanzmetropole hält sowohl deftige als auch süße Spezialitäten bereit. So entdeckt Sabrina beispielsweise eine reine Dessert Bar und probiert fabelhafte Sandwichs to go. Außerdem taucht sie in die japanische Welt der Comickultur ein und testet einen cremigen Cheesecake.

