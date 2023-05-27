Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleine feine Cupcakes aus der Hauptstadt

sixxStaffel 2Folge 8vom 27.05.2023
Folge 8: Kleine feine Cupcakes aus der Hauptstadt

27 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 6

Im großen Berlin hat Sabrina Nickel ein Rezept für kleine feine Cupcakes entdeckt. Diese gibt es in vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Außerdem zeigt die Moderatorin, dass Berlin auch geschmacklich die kosmopolitischste Stadt Deutschlands ist: Von Döner und Currywurst, bis hin zu halbem Hummer to go und einem Streetfood-Festival in einer altehrwürdigen Markthalle, ist alles dabei.

