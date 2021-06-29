Sweet Home Chicago
Folge vom 29.06.2021: Auf eigene Faust
42 Min.Folge vom 29.06.2021
Alison Victoria und Donovan betreuen viele Objekte gleichzeitig. Doch sie stehen vor einem Problem: Solange eins ihrer größten Projekte, das „Wood“-Haus, nicht abgeschlossen wird, bekommen sie von der Bank keinen neuen Kredit mehr. Da sich der Umbau des Hauses verzögerte, schossen auch die Kosten in die Höhe. Die Immobilien-Profis müssen das Anwesen so gestalten, dass sie mindestens zwei Millionen Dollar dafür bekommen. Alison plant ein Heimkino, einen Weinkeller, eine außergewöhnliche Fassade in Schwarz mit einer Tür aus Messing und einen offenen Raum mit Salon, Essbereich, Küche und Wohnbereich. Viel Arbeit wartet auf die beiden - doch damit rückt das Haus in die Zwei-Millionen-Liga vor.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.