Sweet Home Chicago
Folge vom 20.07.2021: Der falsche Partner
42 Min.Folge vom 20.07.2021
Die Spannungen zwischen Donovan und Alison nehmen nicht ab. Doch die beiden wollen ihre Geschäftsbeziehung retten und nehmen ein neues Projekt in Angriff. In einem Apartment-Hochhaus in Downtown erwartet sie eine 300-Quadratmeter-Maisonette mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern. Sie wollen die Wohnung im 80er-Jahre-Stil modernisieren und einen schnellen Gewinn erzielen. Doch als sich ihre Pläne ändern, gerät die Beziehung zwischen Alison und Donovan wieder ins Wanken. Es muss eine Lösung her – für die Wohnung sowie das gemeinsame Business!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.