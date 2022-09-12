Ein Luxustraum auf vier EtagenJetzt kostenlos streamen
Sweet Home Chicago
Folge vom 12.09.2022: Ein Luxustraum auf vier Etagen
44 Min.Folge vom 12.09.2022
Back to the roots: Während Alison sich von einem turbulenten Jahr erholt, taucht sie wieder in die Welt des Innendesigns ein und unterstützt ein junges Paar bei der Gestaltung ihres neuen Hauses. Die beiden kauften ein wunderschönes Backsteinhaus von 1890 und möchten es zu einem Traumhaus mit High-End-Interior gestalten – trotz knappen Budget. Alison wendet alle ihre Tricks an, um ein stilvolles und hippes Design zu entwerfen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.