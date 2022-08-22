Sweet Home Chicago
Folge vom 22.08.2022: Vier Inseln zum Glück
43 Min.Folge vom 22.08.2022
Alison renoviert ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen im Ukrainischen Viertel in Chicago. Nach einigen geschäftlichen Problemen in den letzten Jahren möchte sie das Haus, das sie 2019 gekauft hat, endlich fertigstellen und ihre Investoren entschädigen. Für das historische Backsteinhaus plant die Immobilienexpertin jeweils eine größere Küche mit Insel und neue Schränke und höhere Decken in den Schlafzimmern. Alison muss kreativ werden, während sie und ihr Team versuchen, Materialien zu finden, innovative Designstücke aufzubauen und den Stuck in der Immobilie zu retten, um atemberaubende Wohnungen zu designen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.