Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet Home Chicago

Grünes Atrium

HGTVFolge vom 17.10.2022
Grünes Atrium

Grünes AtriumJetzt kostenlos streamen

Sweet Home Chicago

Folge vom 17.10.2022: Grünes Atrium

45 Min.Folge vom 17.10.2022

Ein vielbeschäftigter Kunde gibt Alison freie Hand und ein Budget von 1,5 Millionen Dollar, um ein komplett abgerissenes Haus in ein architektonisches Meisterwerk mit zweistöckigem Wintergarten, großem Wohnbereich und einzigartiger Landschaftsgestaltung zu verwandeln. Bevor es an die Details geht, plant Alison die grobe Richtung des Interiors und lässt sich von Antiquariaten inspirieren. Das Design soll ein toller Mix aus britischen, französischen und asiatischen Details werden. Und reich an Materialien, Antiquitäten und besonderen Möbeln.

Alle verfügbaren Folgen