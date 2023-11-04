Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 10: Asien woanders
24 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6
Die asiatischen Küche ist berühmt für ihre Geschmacksvielfalt und Kreativität. Die Meisterbäckerin Enie van de Meiklokjes widmet sich den neusten Food-Trends aus Fernost, die auch bei den Deutschen immer beliebter werden.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx