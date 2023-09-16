Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Süßes Japan

sixxStaffel 7Folge 3vom 16.09.2023
Süßes Japan

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 3: Süßes Japan

23 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 6

Naschkatze Enie reist nach Japan und entdeckt interessante Süßigkeiten, die das Land zu bieten hat. Von Eisspezialitäten aus geschabten Eisblöcken bis hin zu beliebten Schokopralinen wird alles aufgetischt, was das zuckersüße Herz begehrt. Außerdem zeigt Enie, wie man aus Edamame einen köstlichen Shake zaubern kann ...

