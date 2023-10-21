Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 8: Ein Toast auf Toast
24 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6
Enie zeigt, dass Toast nicht nur ein geröstetes Weißbrot ist, sondern weitaus mehr kann. Dabei spürt die Moderatorin neben alten Klassikern - wie "Arme Ritter" - neue Rezept-Ideen auf. Egal ob Toast-Lasagne oder süße Röllchen vom Grill - für jeden ist etwas dabei.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx