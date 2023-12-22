Geheimwaffe WaffeleisenJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: Geheimwaffe Waffeleisen
23 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 6
Das Waffeleisen ist der Star in dieser Folge. Enie van de Meiklokjes präsentiert die verrücktesten Waffelrezepte aus aller Welt. Außerdem zeigt die Meisterbäckerin, wie man mit Waffeln in jeglicher Variation ein mehrgängiges Menü zubereitet werden kann.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx