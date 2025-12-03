Zum Inhalt springenBarrierefrei
Last Minute: Weihnachtsgeschenke aus dem Vorratsschrank

ProSiebenFolge vom 03.12.2025
42 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Sieh dir jetzt die ganze Folge "taff" vom 3. Dezember kostenlos online an. Themen u.a.: San Francisco verklagt Coca-Cola, Heinz & Co. / Speisefett als Diebesgut / Last-Minute Geschenkideen / Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse / Europas Partymeilen

