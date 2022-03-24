Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 12: Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden Mütter
61 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Gerald und Kristin begrüßen neben ihrer frischgeborenen Tochter ein weiteres Familienmitglied und Michelle ist nervös, denn der Papa von Tochter Milena kommt aus dem Staatsurlaub nachhause zurück. Außerdem stellt Angelo sein Musikvideo vor.
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen