Petra und Miguel sind endlich schwanger! Nach drei Fehlgeburten können sich die beiden nun freuen: Petra ist schwanger, das Baby ist gesund. Und das bringt den TwM-Fans die wohl emotionalsten Jungvater-Szenen überhaupt. Miguel ist überwältigt und bedankt sich überschwänglich bei TwM-Doc Dr. Armin Breinl: "Doktor, danke für diesen schönen Moment. Ich bin überglücklich, sowas kann man gar nicht beschreiben. Da sind plötzlich so viele Momente und glückliche Gefühle in einem drin. Das kann man nicht beschreiben: Wahnsinn!" Bleibt nur noch eines zu klären: Wird's ein Bub oder ein Mädchen? Kevin macht eine schwere Zeit durch und lebt derzeit mit seiner Caro in einem Zelt im Wald. Die Beziehung zu seinem Kind wird von der Ex unterbunden, Kevin meint: "Ich werde die Kleine bis zu ihrem 18. Lebensjahr wohl nicht sehen dürfen." Doch das ist nicht alles, was ihm zu schaffen macht. Auch die Beziehung zu seinen eigenen Eltern liegt im Argen. Seine Freundin Caro dazu: "Das sind Rabeneltern!" Bei Jungmama Kerstin wird es ernst mit der Pop-Karriere. Es starten die Dreharbeiten für ihr Musikvideo. Musikvideo-Regisseur Max Hammel setzt das Konzept für den Song "Chaos in mir" im Wiener Prater um. Und hat mit seinem eigenwilligen Schützling Kerstin alle Hände voll zu tun. Kerstin ist voll motiviert: "Es wird mega, das weiß ich jetzt schon."
