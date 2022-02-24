Staffel 16 Folge 08 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 8: Staffel 16 Folge 08 - Teenager werden Mütter
60 Min.Folge vom 24.02.2022Ab 12
Bei "Teenager werden Mütter" lernt Gerald seine Lektion, Kerstin plant den Sommerhit und Petra & Miguel greifen zur Flasche.
Teenager werden Mütter
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
