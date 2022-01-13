Staffel 16 Folge 02 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 2: Staffel 16 Folge 02 - Teenager werden Mütter
Teenie-Papa Kevin und seine Ex-Verlobte Caro, mit der er wieder zusammen ist, sind mit Sack und Pack im Wald unterwegs und das nicht nur für einen kleinen Ausflug. Kevin erklärt: "Wir haben uns ausgemacht, dass wir den Sommer über wandern gehen. Du hast deine Ruhe und kommst vom Alltag in der Stadt runter." Caro sorgt für Aufklärung nach dem wahren Grund der Wanderschaft: "Nachdem es daheim ein bisschen kriselt, haben wir beschlossen die Sachen zu packen und loszuziehen." Wie werden sich die beiden als Team in der Wildnis schlagen? Kevin schwebt zumindest auf Wolke sieben: "Seelenverwandte gibt es, fast keiner glaubt daran, aber so viel wie Caro und ich gemeinsam haben, glaube ich jetzt schon, dass es Seelenverwandte gibt." Die 19-jährige Petra und ihre Sandkastenliebe Miguel aus Wien-Donaustadt mussten bereits drei Fehlgeburten verkraften. Doch die Turteltäubchen versuchen es weiter und blicken stets positiv in die Zukunft. Genau deshalb liegt nun Hochspannung in der Luft: Ein Ergebnis des Schwangerschaftstest soll Klarheit bringen. Miguel: "Wenn er positiv ist, ist es das schönste Gefühl, das es gibt." Der zweifache Vater Gerald veranstaltet für seine Kristin ein Feuerwerk wie zu Silvester und dann stellt er der zweifachen Mutter die Frage aller Fragen. Kristin ist davor komplett ahnungslos: "Ich habe überhaupt keine Idee, was da jetzt passiert." Wie wird sie auf den Heiratsantrag reagieren? Kerstin arbeitet weiterhin hart an ihrer Musikkarriere und die Choreografie fürs Musikvideo zu "Das Chaos in mir" wird im Tanzstudio einstudiert: "Ich bewege mich im Rhythmus zum Lied. Mich kennt man unter Chaos und Katastrophe. So soll auch das Musikvideo werden." Man darf gespannt sein, wie die weiteren Arbeiten am Musikvideo verlaufen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick