Staffel 16 Folge 05 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Staffel 16 Folge 05 - Teenager werden Mütter
Alles aus und vorbei bei Alina? Doppel-Jungmami Alina will aus dem Alltag und aus Oberösterreich raus. Sie braucht einen Tapetenwechsel, das Reiseziel ist nicht gerade ums Eck und die Dauer ihres Aufenthalts soll kein Kurzurlaub sein. Sie möchte Zeit mit den beiden Kids bei ihrer Familie in Thailand verbringen und weg von Alex. Wie lange und was Alex zu dem Plan sagt, gibt’s am Donnerstag bei ATV zu sehen. Wird die Beziehung das überstehen? Teenie-Papa Kevin und Jungmama Caro arbeiten daran ihren Plan vom eigenen Nachwuchs umzusetzen, denn vor allem Kevin will eine Familie mit Kind im eigenen Haushalt. Caro erklärt: "Wir sind dahinter und es macht Spaß. Momentan habe ich nicht das Gefühl schwanger zu sein, er glaubt es mir nicht, aber ich spüre das einfach." Kevin hat schon den Schwangerschaftstest parat und die beiden warten gespannt auf das Ergebnis. Rap-Daddy Angelo will in die Charts und deswegen geht's mit Joanna ins Ton-Studio, um seinen Hit aufzunehmen. Ganz persönlich und emotional soll der Track werden, gewidmet dem Sohnemann, Angelo Junior: "Ich möchte ihm zeigen, dass er einen Papa hat und er jederzeit zu mir kommen kann und ihm das geben, was mein Vater nicht für mich gemacht hat." Legt Angelo die Nervosität schnell ab und kann er den Produzenten überzeugen mit ihm zu arbeiten? Und: Marcells Ex Lisa ist wieder verliebt, nach der großen Abrechnung mit Marcell sagt sie: "In der Liebe schaut es bei mir wieder gut aus, ich bin wieder sehr glücklich in einer Beziehung." Die TWM-Fans werden überrascht sein, man mag es kaum glauben, aber: Marcell feiert sein Lisa-Comeback.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick