The Big Bang Theory
Folge 14: Fast wie Einstein
19 Min.Folge vom 23.07.2026
Sheldon will herausfinden, warum sich Elektronen beim Durchqueren einer Graphen-Schicht verhalten, als hätten sie keine Masse. Dieses Problem raubt ihm sowohl den letzten Nerv als auch den Schlaf. Er steigert sich immer mehr in das physikalische Problem hinein. Im Wissen, dass Einstein einen banalen Job hatte, als er die Relativitätstheorie entwickelte, beschließt Sheldon schließlich, sich einen "primitiven" Job zu suchen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen