The Big Bang Theory
Folge 20: Spaghetti mit Würstchen
20 Min.Folge vom 24.10.2025
Sheldon verabredet sich mit Penny zum Spaghetti-Essen. Das verheimlicht er vor seinen Freunden, weil ihm Howard deutlich macht, dass er sich nach der Trennung von Leonard und Penny für eine Seite entscheiden muss. Nach dem gemeinsamen Essen mit seinen Freunden gibt er vor, einen Verdauungsspaziergang machen zu wollen. Da Howard jedoch mitgeht, muss er tatsächlich das Haus verlassen. Zuvor hat er als Beilage zu den Spaghetti noch ein paar Würstchen eingesteckt - keine gute Idee.
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
