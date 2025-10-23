Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Sheldon pro se

ProSiebenStaffel 3Folge 16vom 23.10.2025
Sheldon pro se

Sheldon pro seJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 16: Sheldon pro se

21 Min.Folge vom 23.10.2025

Die berühmte Comiclegende Stan Lee gibt eine Autogrammstunde in Stuarts Comicbuchladen. Sheldon, Howard, Raj und Leonard sind begeistert, dass sie die Gelegenheit bekommen, den großen Meister persönlich zu treffen. Allerdings entdeckt Howard zuvor, dass Sheldon wegen eines Fahrvergehens eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Sheldon weigert sich, das Bußgeld zu bezahlen und verteidigt sich selbst. Mit verheerenden Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen