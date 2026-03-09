Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Freiflug nach Genf

ProSieben Staffel 3 Folge 15 vom 09.03.2026
Freiflug nach Genf

Freiflug nach GenfJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 15: Freiflug nach Genf

21 Min. Folge vom 09.03.2026 Ab 6

Der Valentinstag steht vor der Tür und die Freunde überlegen, wie sie ihn verbringen werden. Howard will mit Bernadette essen gehen, Sheldon ist es egal und Raj jammert herum, weil er Single ist und am Valentinstag alleine sein wird. Als Leonard erzählt, dass er zu einem Kongress nach Genf eingeladen wurde und an diesem Tag in der Schweiz sein wird, geht Sheldon begeistert sofort packen. Doch Leonard will nicht mit ihm, sondern mit Penny dorthin fahren ...

