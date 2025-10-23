The Big Bang Theory
Folge 17: Die Herren des Rings
20 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Howard, Sheldon, Raj und Leonard erstehen auf dem Flohmarkt eine Kiste, in der sich neben viel Schrott noch etwas anderes befindet: Gollums Ring, das Original-Requisit des Films "Der Herr der Ringe". Es entbrennt ein heftiger Streit darum, wem der Ring gehört und was mit ihm zu tun ist. Als alle vier während des Streits an dem Ring zerren, schlägt Howard vor, dass derjenige den Ring bekommt, der ihn bis zum Schluss nicht loslässt. Nun versucht jeder, den anderen auszutricksen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen