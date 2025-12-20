Die Sheldon-Cooper-EntschuldigungstourJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 13: Die Sheldon-Cooper-Entschuldigungstour
18 Min.Folge vom 20.12.2025
Sheldon lag krank im Bett, und seine Freunde haben sich rührend um ihn gekümmert - doch er war nur ekelhaft zu ihnen. Nun ist er wieder gesund und versteht nicht, warum die Clique ziemlich sauer auf ihn ist und ohne ihn nach Las Vegas fahren will. Amy schafft es schließlich ihm klarzumachen, dass eine Entschuldigung mehr als angebracht wäre. Also beginnt Sheldon, sich bei allen einzeln zu entschuldigen - mit gemischtem Erfolg ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen