The Big Bang Theory
Folge 14: Der Besuch der alten Dame
18 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Sheldon ist schrecklich aufgeregt: Seine geliebte Großmutter kommt zu Besuch und er freut sich darauf, sie endlich seinen Freunden vorzustellen. Für Amy wird das Kennenlernen allerdings zu einer echten Herausforderung ... Im Comicbuchladen begegnet Raj der Drehbuchautorin Claire. Als sie ihn bittet, ihr bei der Entwicklung ihrer Story zu helfen, hadert er mal wieder mit seiner Beziehung zu Emily.
