The Big Bang Theory
Folge 9: Karotte in Dessous
21 Min.Folge vom 20.12.2025
Es ist Thanksgiving, und die Clique hat unterschiedliche Pläne für den Feiertag: Sheldon und Amy fahren - rein freundschaftlich - zu einem Buffet in der Cafeteria des Aquariums. Howard, Bernadette, Raj und Emily helfen in der Suppenküche, was Howard gar nicht passt. Und Leonard und Penny kochen gemeinsam in der WG. Doch das erste Thanksgiving als Ehepaar droht schon bald zum Desaster zu werden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen