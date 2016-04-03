Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Der Wettkampf um die begehrten Plätze im Camp

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 03.04.2016
Der Wettkampf um die begehrten Plätze im Camp

Der Wettkampf um die begehrten Plätze im CampJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 1: Der Wettkampf um die begehrten Plätze im Camp

146 Min.Folge vom 03.04.2016Ab 12

Die Kandidaten müssen zum Auftakt alles geben, denn nicht alle von ihnen werden die Chance bekommen ein Teil des "The Biggest Loser"-Teams zu werden. Um sich eines der begehrten T-Shirts zu ergattern, müssen die Kandidaten drei Wettkämpfen für sich entscheiden. Doch auch die ausgeschiedenen Kandidaten gehen nicht leer aus und bekommen eine zweite Chance. Dr. Christine Theiss hat für alle auch noch eine große Überraschung, die in Woche zwei alles verändern wird.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen