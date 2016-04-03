Der Wettkampf um die begehrten Plätze im CampJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 1: Der Wettkampf um die begehrten Plätze im Camp
146 Min.Folge vom 03.04.2016Ab 12
Die Kandidaten müssen zum Auftakt alles geben, denn nicht alle von ihnen werden die Chance bekommen ein Teil des "The Biggest Loser"-Teams zu werden. Um sich eines der begehrten T-Shirts zu ergattern, müssen die Kandidaten drei Wettkämpfen für sich entscheiden. Doch auch die ausgeschiedenen Kandidaten gehen nicht leer aus und bekommen eine zweite Chance. Dr. Christine Theiss hat für alle auch noch eine große Überraschung, die in Woche zwei alles verändern wird.
