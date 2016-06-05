Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Halbfinale: Showdown am Strand und auf der Waage

SAT.1Staffel 7Folge 10vom 05.06.2016
Halbfinale: Showdown am Strand und auf der Waage

101 Min.Folge vom 05.06.2016Ab 12

Freude und Tränen liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Sie müssen ihren Gleichgewichtssinn, ihre Geschmacksknospen und ihren Kampfeswillen unter Beweis stellen. Im Showdown am Algarvestrand entscheidet sich, wer noch vor dem finalen Wiegen die Show verlassen muss. Am Ende auf der Waage wird es hochspannend und hauchdünn. Wer darf sich freuen und zieht in das Finale ein und wer wird sich von seinem großen Traum "The Biggest Loser 2016" verabschieden müssen?

