The Biggest Loser
Folge 6: Wer sichert sich das goldene Ticket für die Finalphase?
101 Min.Folge vom 08.05.2016Ab 12
In der letzten Woche in Andalusien stellt Campchefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten vor ihre bisher größte Herausforderung. Kurz vor der Finalphase will niemand ausscheiden. Ein Special Guest besucht die Kandidaten und motiviert sie zu Höchstleistungen. Wer sichert sich in der letzten Challenge Bonuskilos und das goldene Ticket für die Finalphase? Nur wer Stärke beweist und die letzten Kraftreserven mobilisiert, kann weiter um den Titel "The Biggest Loser 2016" kämpfen.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen