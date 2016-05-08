Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Wer sichert sich das goldene Ticket für die Finalphase?

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 08.05.2016
Wer sichert sich das goldene Ticket für die Finalphase?

Folge 6: Wer sichert sich das goldene Ticket für die Finalphase?

101 Min.Folge vom 08.05.2016Ab 12

In der letzten Woche in Andalusien stellt Campchefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten vor ihre bisher größte Herausforderung. Kurz vor der Finalphase will niemand ausscheiden. Ein Special Guest besucht die Kandidaten und motiviert sie zu Höchstleistungen. Wer sichert sich in der letzten Challenge Bonuskilos und das goldene Ticket für die Finalphase? Nur wer Stärke beweist und die letzten Kraftreserven mobilisiert, kann weiter um den Titel "The Biggest Loser 2016" kämpfen.

