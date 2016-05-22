Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen Challenges

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 22.05.2016
Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen Challenges

Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen ChallengesJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 8: Nervenaufreibend: In Zweierteams geht's in die neuen Challenges

101 Min.Folge vom 22.05.2016Ab 12

Heute wird es hochemotional und spannend! Die Kandidaten müssen in Zweierteams gegeneinander antreten. Dadurch werden ehemalige Feinde zu Verbündeten und ehemalige Teamkameraden zu Kontrahenten. In den Challenges zeigt sich, welches Team am besten harmoniert. Die Kandidaten müssen ihre Sportlichkeit und ihr Köpfchen unter Beweis stellen. Denn am Ende muss ein Team den Weg nach Hause antreten. Der Rest darf im Viertelfinale weiter kämpfen um den Titel "The Biggest Loser 2016".

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen