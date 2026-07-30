The Dead Files
Folge vom 30.07.2026: Mysteriöse Todesfälle
41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Für Jennifer und ihre Familie sollte das Haus in Toledo ein Neustart werden – stattdessen beginnt ein Albtraum. Seit dem Einzug werden Familienmitglieder gekratzt und von dunklen Gestalten verfolgt. Schatten huschen durch die Räume und Schlaf ist längst zum Luxus geworden. Während Amy auf einen hasserfüllten Geist, einen Jungen mit bösem Grinsen und eine Reihe tragischer Todesfälle stößt, deckt Steve eine düstere Geschichte voller früher Todesfälle und grausamer Verbrechen auf. Schon bald steht eine erschreckende Frage im Raum: Will etwas in diesem Haus die Familie nur vertreiben oder sie endgültig zerstören?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.