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The Dead Files

Der mächtige Poltergeist

TLCFolge vom 06.08.2026
Der mächtige Poltergeist

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The Dead Files

Folge vom 06.08.2026: Der mächtige Poltergeist

41 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Julie und ihr Mann haben ihre beiden Enkelinnen adoptiert, um ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. Doch seit die Kinder eingezogen sind, scheint im Haus etwas erwacht zu sein. Gegenstände fliegen durch die Luft, Schattenfiguren tauchen auf und die Familie berichtet von körperlichen Angriffen. Besonders beunruhigend: Die Kinder sprechen von unsichtbaren Freunden und geisterhaften Besuchern. Während Medium Amy auf verstorbene Jungen, düstere Familientragödien und einen Poltergeist stößt, deckt Ermittler Steve eine Geschichte voller Gewalt, Missbrauch und ungelöster Verbrechen auf.

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