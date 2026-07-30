The Dead Files
Folge vom 30.07.2026: Schmerzen und Albträume
41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Seit Jahren lebt Nicole mit ihren Kindern in ständiger Angst. Schattengestalten und rätselhafte Angriffe haben die Familie so zermürbt, dass mittlerweile alle gemeinsam in einem Zimmer schlafen. Amy stößt auf einen bösartigen Geist, der Menschen die Treppe hinunterwirft, und begegnet dann einer verstorbenen Frau, die auf verstörende Weise mit ihr verbunden ist. Parallel deckt Steve eine düstere Geschichte voller tragischer Todesfälle, brutaler Morde und rastloser Seelen auf. Je tiefer die Ermittlungen der beiden gehen, desto klarer wird: Das Haus steht inmitten einer regelrechten Totenstadt.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12, Season 14-15: Warner Bros. Discovery, Inc.