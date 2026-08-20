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The Dead Files

Entzugserscheinungen

TLCFolge vom 20.08.2026
Entzugserscheinungen

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The Dead Files

Folge vom 20.08.2026: Entzugserscheinungen

41 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Christine hat ihre Drogensucht hinter sich gelassen – doch ausgerechnet seit ihrem Entzug wird ihr Zuhause zum Albtraum. Unsichtbare Kräfte stoßen die Bewohner zu Boden und etwas scheint die Familie gezielt gegeneinander aufzubringen: Harmlose Diskussionen eskalieren, Wutanfälle brechen aus dem Nichts los, Depressionen greifen um sich. Medium Amy begegnet einer Schattenfrau, die tödliche Krankheiten auslösen soll, während Ermittler Steve auf eine blutige Vergangenheit mit rätselhaften Mordfällen und gewalttätigen Großgrundbesitzern stößt. Können sie die Familie aus dem Griff der dunklen Mächte befreien?

Alle verfügbaren Folgen