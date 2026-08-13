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The Dead Files

Die verfluchte Bar

TLCFolge vom 13.08.2026
Die verfluchte Bar

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The Dead Files

Folge vom 13.08.2026: Die verfluchte Bar

41 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Seit Tiffany und ihr Mann Johnny die traditionsreiche Familienbar renovieren, häufen sich dort unheimliche Vorfälle: Gäste werden die Treppe hinuntergestoßen, Gegenstände fliegen durch die Luft und ein Deckenventilator rastet plötzlich aus. Während Amy Allen auf unheimliche Kindergeister und eine rätselhafte Wächtergestalt stößt, deckt Steve DiSchiavi die blutige Vergangenheit der Lokalität auf. Offenbar lastet auf dem Grundstück weit mehr als nur ein Spuk – die Wurzeln reichen bis zu einem jahrhundertealten Krieg zurück. Doch lässt sich der Fluch überhaupt bannen oder ist die Bar für immer verloren?

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