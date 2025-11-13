The Dead Files
Folge vom 13.11.2025: Der Fluch der Vergangenheit
44 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
In Madison, Florida, erlebt Annie unheimliche Nächte: Schatten huschen durch die Räume, Kratzgeräusche hallen durchs Haus und unsichtbare Angreifer verletzen sie und ihre Familie. Sohn Tristan sieht Wesen mit Klauen, Großmutter Sandy spricht von einer geisterhaften Frau und auch Annie wacht eines Morgens mit Bissspuren auf. Steve recherchiert die dunkle Geschichte der Gegend – von indianischen Aufständen bis zu einem grausamen Mord. Medium Amy spürt die Präsenz einer Toten, die ein Kind bedroht, und eines uralten, zerstörerischen Wesens. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie die Familie endlich Frieden findet.
Genre:Reality, Paranormal
