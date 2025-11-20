The Dead Files
Folge vom 20.11.2025: Schwarze Magie
44 Min.
Lisa erfüllt sich ihren Traum und eröffnet einen Esoterikladen in Madison, Alabama. Doch schon bald kippt die positive Energie: Gläser zerspringen, Kunden spüren unsichtbare Berührungen, und ein dunkles Wesen scheint den Laden zu beherrschen. Verzweifelt bittet Lisa um Hilfe – denn Mitarbeiter weigern sich inzwischen, das Geschäft zu betreten. Steve findet heraus, dass an diesem Ort einst mehrere Menschen auf tragische Weise ums Leben kamen. Medium Amy spürt die rastlosen Seelen und ein bösartiges Wesen, das durch schwarze Magie geweckt wurde. Können sie die dunkle Macht vertreiben und Lisas Geschäft retten?
Genre:Reality, Paranormal
