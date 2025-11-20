The Dead Files
Folge vom 20.11.2025: Wut und Panik
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
In Orlando, Florida, kämpft Jennifer um ihr Zuhause und ihre Familie: Seit dem Doppelselbstmord ihrer Ex-Schwiegereltern wird sie von Visionen, Stimmen und unsichtbaren Angriffen heimgesucht. Tochter Paige erlebt ähnliche Phänomene, und die Beziehung der beiden droht daran zu zerbrechen. Ermittler Steve stößt bei seinen Nachforschungen im Haus der Familie auf eine blutige Vergangenheit voller Gewalt, während Medium Amy ein rachsüchtiges Wesen wahrnimmt, das Gedanken manipuliert und Hass sät. Nur ein gefährliches Ritual und eine Familientherapie könnten die finstere Präsenz endgültig vertreiben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.