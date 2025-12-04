Der zornige Alte im SchaukelstuhlJetzt kostenlos streamen
The Dead Files
Folge vom 04.12.2025: Der zornige Alte im Schaukelstuhl
44 Min. Folge vom 04.12.2025 Ab 12
Ein Traumhaus in Kalifornien, in das sie ihr ganzes Herzblut gesteckt hatten, wird für Lisa, Kevin und ihren Sohn zum Albtraum. Schattenwesen, unheimliche Stimmen und körperliche Angriffe treiben die Familie an den Rand der Verzweiflung. Medium Cindy spürt eine gewaltige dunkle Energie auf – eine schwarze Masse, die direkt aus dem Boden zu kommen scheint. Gemeinsam mit Ex-Ermittler Steve DiSchiavi entdeckt sie ein düsteres Erbe: eine verstorbene Schauspielerin mit paranormalen Fähigkeiten, ein grausamer Mord und ein Massaker der Ureinwohner. Was wurde hier entfesselt – und kann die Familie noch gerettet werden?
