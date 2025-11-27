The Dead Files
Folge vom 27.11.2025: Das Albtraumhaus
44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Traci und ihre Familie haben ihr gesamtes Erspartes in ein Haus in South Carolina investiert – doch seit dem Einzug erleben sie unerklärliche Phänomene. Schattenwesen, Stimmen und plötzliche Wutausbrüche verwandeln ihr Traumhaus in einen Albtraum. Während Traci unter Schuldgefühlen und körperlichen Schmerzen leidet, kämpft ihr Mann im Schlaf gegen unsichtbare Angreifer. Medium Amy spürt eine düstere Präsenz auf – einen grinsenden Geist mit zugenähten Augen, der die Familie terrorisiert. Gemeinsam mit dem ehemaligen Mordermittler Steve sucht sie nach der Wahrheit und nach einem Weg, dem Horror ein Ende zu setzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.