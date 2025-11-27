Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 27.11.2025
Folge vom 27.11.2025: Das Albtraumhaus

44 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Traci und ihre Familie haben ihr gesamtes Erspartes in ein Haus in South Carolina investiert – doch seit dem Einzug erleben sie unerklärliche Phänomene. Schattenwesen, Stimmen und plötzliche Wutausbrüche verwandeln ihr Traumhaus in einen Albtraum. Während Traci unter Schuldgefühlen und körperlichen Schmerzen leidet, kämpft ihr Mann im Schlaf gegen unsichtbare Angreifer. Medium Amy spürt eine düstere Präsenz auf – einen grinsenden Geist mit zugenähten Augen, der die Familie terrorisiert. Gemeinsam mit dem ehemaligen Mordermittler Steve sucht sie nach der Wahrheit und nach einem Weg, dem Horror ein Ende zu setzen.

