Staffel 1Folge 10
What About Bob?Jetzt kostenlos streamen
The Dresden Files
Folge 10: What About Bob?
44 Min.Ab 12
Harrys neueste Eroberung macht sich mit Bobs Schädel aus dem Staub. Als Harry sich auf die Suche nach ihm begibt, muss er feststellen, dass er sich in den Klauen eines alten Feindes befindet - und vielleicht gar nicht gerettet werden will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Dresden Files
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.