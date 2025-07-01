Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Dresden Files

Staffel 1Folge 3
Hair of the Dog

Folge 3: Hair of the Dog

43 Min.Ab 12

Harry hilft Detective Murphy bei der Untersuchung einer Reihe ritueller Morde, bei denen offensichtlich Werwölfe eine Rolle spielen - was genau in Harrys Expertise fällt. Diese sind allerdings nicht die Täter, sondern die Opfer.

