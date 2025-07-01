Staffel 1Folge 9
The Dresden Files
Folge 9: The Other Dick
44 Min.Ab 12
Gerade als Harry eine Lizenz als Privatdetektiv erwerben will, wird sein Lehrer, der Privatdetekriv Jim Brennan, auf übernatürliche Weise ermordet. Harry schließt sich mit dessen Assistenten zusammen, um den Fall zu lösen.
The Dresden Files
Genre:Krimi-Drama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2007 Lions Gate Television Inc. All Rights Reserved.